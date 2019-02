Droga nello zaino,arrestato su Intercity

(ANSA) - MATERA, 2 FEB - Trovato in possesso di 50 ovuli contenenti hascisc, per un totale di oltre 500 grammi, un giovane di 22 anni, di Spoleto (Perugia), che stava viaggiando sull'Intercity notte Milano-Taranto, è stato arrestato dagli agenti degli uffici di Taranto e Metaponto (Matera) della Polizia ferroviaria che lo hanno fermato nei pressi di Ancona.

La droga era nascosta nello zaino del giovane, che ha precedenti penali in materia di sostanze stupefacenti. Il 22enne è stato trasferito nel carcere di Ancona.