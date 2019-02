Comunali Bari: Primarie; Dit appoggia Melchiorre (FdI)

(ANSA) - BARI, 2 FEB - "Le Primarie di Bari, in programma per il prossimo 24 febbraio, sono il vero primo banco di prova del Patto Federativo fra Direzione Italia e Fratelli d'Italia. Un Patto nato, qualche mese fa, già in Europa fra Raffaele Fitto e Giorgia Meloni, con la volontà di unire gli sforzi per "rifondare" questa Unione Europea iniziando proprio dalle prossime elezioni europee, il prossimo 26 maggio. Il capoluogo della Puglia diventa, quindi, il primo laboratorio nazionale di questo Patto". E' quanto detto in una nota diffusa dopo che i coordinatori e gli eletti di Direzione Italia Bari (Francesco Ventola, Ignazio Zullo, Antonio Distaso, Pasquale Finocchio e Vincenzo De Martino) hanno ufficializzato la volontà di sostenere alla Primarie del centrodestra il candidato sindaco di Fratelli d'Italia, Filippo Melchiorre, e di presentarsi con un'unica lista alle amministrative del 26 maggio.

"Con Melchiorre e l'on. Marcello Gemmato - affermano in una nota gli esponenti di Direzione Italia - ci accomuna un percorso politico fatto di lealtà, coraggio e coerenza. Sempre nel centrodestra, rifiutando inciuci e rispendendo al mittente tutte le offerte di poltrone alle quali, invece, tanti sono stati sensibili. Per questo abbiamo tutte le carte in tavola per rivolgerci alla Bari perbene ed è a quella che chiediamo di avere uno scatto di orgoglio verso la Città, tornando ad amarla e votando per chi, come il centrodestra, ha a cuore gli interessi dei cittadini, non i propri".

"È un matrimonio fra persone d'onore - ha concluso Melchiorre - quello siglato oggi con dirigenti, amministratori e amici di Direzione Italia. Ognuno di loro ha una bellissima storia politica da raccontare fatta di gavetta, militanza, coerenza e impegno per Bari. E' questa la nostra forza, il nostro valore aggiunto che il 24 febbraio ci porterà a vincere le primarie ed il 26 maggio al governo della città".(ANSA).