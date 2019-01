Incappucciato in asilo spaventa bimbi

Sarebbe stato individuato e nelle prossime ore potrebbe essere denunciato il malvivente che questa mattina, incappucciato, ha fatto irruzione in una scuola per l'infanzia a Foggia, alla ricerca di borse e portafogli, spaventando i bambini che erano in classe. Si tratterebbe di un giovane del posto, tossicodipendente. E' la sesta volta dall'inizio dell'anno che malviventi si introducono nella stessa scuola e, con le stesse modalità, spaventano bambini e insegnanti ma non portano via nulla. Gli investigatori ritengono sia stato lo stesso uomo a introdursi nella scuola il 25 gennaio, con un'altra persona, sempre durante l'orario scolastico. I militari stanno cercando il suo complice. Dopo l'irruzione di questa mattina, alcuni genitori hanno raccontato di aver trovato "i bambini impauriti, che tremavano: le maestre - ha detto la mamma di due piccoli alunni - hanno fatto da scudo umano per proteggerli".