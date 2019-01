Ilva: Di Maio, mi arrabbio se dite che è promessa mancata

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Mi arrabbio un po' quando si dice che l'Ilva è una promessa mancata: abbiamo promesso la riconversione economica e nella legge di Bilancio abbiamo accentrato in un unico comitato, che adesso sarà nominato e diretto dal Mise, tutti i fondi che si devono investire nei prossimi anni a Taranto, che riguarderanno anche l'Ilva e Mittal, per riconvertire economicamente il territorio perché possa essere disintossicato dalla dipendenza da un solo stabilimento industriale". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa, ricordando di aver "scoperto solo dopo le elezioni che c'era un contratto firmato Calenda con Mittal che non era noto prima e che ci vincolava, ma l'abbiamo fatto fruttare".(ANSA).