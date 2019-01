Carnevale Putignano,parte l'edizione 625

(ANSA) - BARI, 30 GEN - "Fai quel pazzo che ti pare. Se ti senti pazzo dentro, è il momento di esserlo anche fuori". Si annuncia con questo slogan la 625ma edizione del Carnevale di Putignano presentata oggi nella sede della presidenza della Regione Puglia. Il Carnevale più longevo d'Europa inizierà di 17 febbraio e terminerà il 5 marzo. Vedrà sfilare i carri, creati da sette maestri cartapestai, per le vie del centro cittadino.

In tutto saranno quattro le sfilate a cui si potrà partecipare: il 17 e il 24 febbraio e il 3 e il 5 marzo.

Una kermesse che rappresenta uno "straordinario strumento di promozione del territorio; non solo di Putignano, ma di tutta la Puglia", ha dichiarato l'assessore regionale al Turismo, Loredana Capone, intervenuta all'incontro di presentazione dell'evento. L'assessore ha poi fatto riferimento a tutto il lavoro "che c'è dietro" all'organizzazione del carnevale e alle strategie messe in atto per destagionalizzare i flussi turistici.