Petruzzelli, al via con Simon Boccanegra

(ANSA) - BARI, 26 GEN - Con 'Simon Boccanegra' di Verdi, un nuovo allestimento del Teatro Petruzzelli realizzato in coproduzione con Opéra de Lausanne e Narodno Gledališče Maribor, si inaugura domani la stagione lirica 2019 del Teatro Petruzzelli. Dirigerà l'Orchestra e il Coro del Teatro Jordi Bernàcer, mentre Arnaud Bernard curerà la regia dell'opera che torna sulle scene baresi dopo circa 30 anni. Si tratta di una delle opera 'più belle' di Verdi con una storia complessa e riscoperta solo abbastanza di recente - ha ricordato il critico Giovanni Cavazzeni alcuni giorni fa in una Conversazione sull'opera. Debuttò, con scarso successo, nel 1857 con un libretto di Francesco Maria Piave che fu poi ripresa e modificata da Arrigo Boito e l'opera fu poi presentata questa volta con successo nel 1880, in una Italia con una situazione politica differente.