Allarme bomba,evacuato Tribunale Bitonto

(ANSA) - BARI, 23 GEN - Evacuato per un allarme bomba il Tribunale di Bitonto, ex sezione distaccata del Tribunale di Bari attualmente sede dell'aula bunker e delle udienze della sezione gip-gup (udienze preliminari e processi con rito abbreviato). A quanto si apprende sarebbero arrivate mail con annuncio di una esplosione del palazzo agli indirizzi di posta elettronica istituzionali delle cancellerie dei giudici.

Avvocati, magistrati, cancellieri e polizia giudiziaria sono tutti nel cortile, all'esterno del palazzo, in attesa degli artificieri.(ANSA).