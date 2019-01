Tap: azienda Coricciati, non abbiamo fornito stabilizzato

(ANSA) - BARI, 22 GEN - L'azienda Donato Coricciati, presa di mira dagli attivisti No Tap, "non ha fornito lo stabilizzato di cava per il cantiere di San Basilio" dißTap "risultato 'contaminato da cromo esavalente'". Lo precisa l'azienda in una nota.

"Gli attivisti - aggiunge - hanno affisso manifesti accusatori sui cancelli della nostra azienda senza verificare la provenienza dello stabilizzato. Hanno così prodotto un grave danno di immagine all'azienda Donato Coricciati e ai suoi dipendenti. Danno che sarà valutato nelle sedi opportune".

