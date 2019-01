Sentiero di Sammechelere in Rete Cammini

(ANSA) - BARI, 22 GEN - L'antico Sentiero dei Sammechelere, che da Vieste conduce a Monte Sant'Angelo, attraversando il territorio foggiano, entra a far parte della Rete dei Cammini di pellegrinaggio, composta da 29 associazioni unite dall'impegno per la tutela dell'ambiente e dei paesaggi. L'Asd Nordic Walking Gargano, dunque, è ufficialmente la trentesima associata della Rete dei Cammini. "Passo dopo passo, e in questo caso non è solo un modo di dire - sottolinea Valentino Dirodi, presidente dell'Asd Nordic Walking Gargano - dopo l'evento 'La Via di San Michele' nel quale abbiamo rilanciato il pellegrinaggio a piedi che da Vieste conduce alla Grotta di San Michele a Monte Sant'Angelo, potremo lavorare, anche con i Comuni interessati e al Parco, alla valorizzazione congiunta del cammino: una strada ricchissima di storia, di spiritualità, di antichi racconti, di emozioni e di bellezza".

"L'adesione di Asd Nordic Walking Gargano - commenta Ambra Garancini, presidente della Rete dei Cammini - aggiunge forza, entusiasmo e nuovi contenuti all'impegno da tempo profuso dalla Rete, tramite altre consociate, per lo sviluppo dei Cammini di Puglia e dei Cammini di San Michele in Italia e in Europa: uno sviluppo sostenibile - conclude - che è anche il futuro nostro e del nostro Paese".(ANSA).