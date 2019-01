Lino Banfi in commissione Unesco

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Ne approfittiamo per dare una notizia all'Italia che a me riempie di orgoglio: abbiamo individuato Lino Banfi perché rappresenti l'Italia nella commissione italiana per l'Unesco. Abbiamo fatto Lino Banfi patrimonio dell'Unesco". Lo annuncia Lino Banfi all'evento M5s sul reddito di cittadinanza.