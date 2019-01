Regionali: primarie c.sinistra il 24/2

(ANSA) - BARI, 21 GEN - Il tavolo politico del centro sinistra, riunitosi oggi presso la sede pugliese del Partito democratico, ha deciso di indire le primarie per il 24 febbraio 2019 per l'individuazione del candidato presidente della Regione Puglia. Il termine per la presentazione delle candidature è il 10 febbraio.

"Con ciò il tavolo, concludendo il lavoro avviato da oltre due mesi, intende sgombrare il campo definitivamente - è detto in una nota - da qualsiasi dubbio in ordine alla figura che guiderà la coalizione per le prossime elezioni del 2020, coalizione che intende continuare a svolgere un lavoro di aggregazione e inclusione, soprattutto sui temi più caldi dell'agenda regionale, nei confronti di quelle forze che fino ad oggi non hanno inteso partecipare".