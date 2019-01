Cade da tetto capannone, muore 72enne

(ANSA) - MIGGIANO (LECCE), 21 GEN - Un uomo di 72 anni, Donato Lucatelli, di Specchia, è morto nel primo pomeriggio cadendo dal tetto di un capannone industriale che stava ispezionando perché interessato all'acquisto. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi del figlio dell'uomo che era salito col genitore sul tetto per ispezionare alcune infiltrazioni d'acqua.

All'improvviso, forse per un piede messo in fallo, la copertura di un pannello in plexiglas ha ceduto. L'uomo è precipitato da un'altezza di circa 6 metri. Vani i soccorsi del personale del 118. Sull'accaduto indagano i carabinieri. (ANSA).