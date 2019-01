Petruzzelli apre con Simon Boccanegra

(ANSA) - BARI, 18 GEN - Parte con il Simon Boccanegra di Verdi la stagione lirica 2019 del teatro Petruzzelli di Bari che si apre domenica 27 gennaio. Dirigerà l'Orchestra e il Coro del Teatro Jordi Bernàcer, mentre Arnaud Bernard curerà la regia dell'opera, che è una nuova produzione e nuovo allestimento del Teatro Petruzzelli in coproduzione con Opéra de Lausanne, e con il teatro Maribor. Tra gli interpreti, Luca Salsi, baritono di primo piano nel panorama internazionale e voce verdiana per eccellenza al suo debutto in questo ruolo (Simone) Liana Aleksanyan (Amelia), Giuseppe Gipali (Gabriele Adorno). Le scene sono di Arnaud Bernard, i costumi Marianna Stránská. Maestro del Coro della Fondazione Petruzzelli Fabrizio Cassi.

Come di consueto, in preparazione della rappresentazione, il 19 gennaio nel foyer del Teatro avrà luogo la "Conversazione sull'Opera" dedicata a Simon Boccanegra a cura del critico musicale Giovanni Gavazzeni. Si replica mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio, sabato 2, domenica 3 e mercoledì 6 febbraio.