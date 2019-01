Domani riapre stazione "firmata" Boeri

(ANSA) - MATERA, 18 GEN - Con l'arrivo alle ore 7.06 di un treno proveniente da Bari, domani - giorno dell'inaugurazione dell'anno da Capitale europea della Cultura - riaprirà la stazione Fal (Ferrovie Appulo lucano) di Matera centrale, la cui ristrutturazione è stata affidata all'archistar Stefano Boeri.

Lo hanno annunciato stamani, in una conferenza stampa, il presidente delle Fal, Rosario Almiento, e il componente del Cda ex ed presidente Fal, Matteo Colamussi. Matera è l'unico capoluogo di provincia italiano non raggiunto dalle Ferrovie dello Stato.