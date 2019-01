Xylella: Emiliano, 100mln per reimpianti

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Il nuovo testo del decreto sulla Xylella c'è, bisogna solo tirare fuori i soldi. Noi come Regione Puglia abbiamo messo 30 milioni e ora dovranno arrivarne 70 di ambito nazionale, quindi ci sono i primi 100 milioni per l'intervento di reimpianto per piante tolleranti o resistenti nella zona infetta". Lo ha riferito al termine della Conferenza delle Regioni il governatore della Puglia Michele Emiliano.