Picchia e lega una trans, ai domiciliari

(ANSA) - MANFREDONIA (FOGGIA), 17 GEN - Dopo avere avuto un rapporto sessuale a pagamento con una transessuale, l'ha picchiata con calci e pugni, colpendola anche con una pedana in legno. Subito dopo le ha sottratto 50 euro, il cellulare, una parrucca e le chiavi dell'auto. Infine si è fatto raggiungere da un amico con cui ha legato e rinchiuso la transessuale nel bagagliaio di un'auto per poi scaricarla in aperta campagna nel Foggiano. Nei confronti dei responsabili dell'aggressione, un 49enne e un 39enne, gli agenti del commissariato di Manfredonia hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Foggia, Roberto Scillitani, con l'accusa di rapina e sequestro di persona.

Stando a quanto denunciato dalla vittima, la sera del 12 agosto scorso la transessuale ha consumato un rapporto sessuale a pagamento con il 49enne. Nel corso della serata l'uomo avrebbe consumato un mix di droga e poi avrebbe contattato l'amico per legare la vittima nel bagagliaio di un'auto.