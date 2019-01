Laurea honoris causa a ex pugile Oliva

(ANSA) - BARI, 17 GEN - "Per il profilo agonistico che ne ha caratterizzato la carriera in ambito nazionale e internazionale; per il notevole contributo reso allo sport sia come atleta che come allenatore; e per l'importante impegno profuso in favore dei giovani socialmente a rischio", l'università di Foggia conferirà la laurea honoris causa in 'Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate' all'ex pugile Patrizio Oliva, oro alle Olimpiadi di Mosca nel 1980. Ne dà notizia la stessa università precisando che il ministero dell'Istruzione ha autorizzato il riconoscimento su proposta del professore Pietro Mango e su iniziativa del corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive. E' ancora da stabilire la data in cui l'ex campione mondiale e olimpionico sarà a Foggia per la cerimonia. Patrizio Oliva, si evidenzia in una nota dell'Università di Foggia, sarà dottore in 'Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate', la stessa laurea conseguita dall'ex calciatore e oggi allenatore Antonio Conte (che però ha compiuto regolare carriera universitaria, laureandosi all'Università di Foggia il 23 ottobre 2008 con valutazione finale di 110 e lode). "Sarà un'importante occasione di confronto anche per i nostri studenti - spiega il professore Lorenzo Lo Muzio, direttore del dipartimento Medicina clinica e sperimentale - e gli studenti saranno contenti di ascoltare, dalla viva voce di un campione come Patrizio Oliva, la testimonianza di chi ha inseguito un sogno fino a raggiungerlo, fino a realizzarlo".(ANSA).