Calcio Bari,campagna social per 111 anni

(ANSA) - BARI, 15 GEN - Il Bari ha lanciato una iniziativa social per celebrare i 111 anni di fondazione del club: il titolo è "1 sola città, 1 sola maglia, 1 solo amore". La società vuole costruire un percorso partecipato per il "recupero della memoria biancorossa" chiedendo ai tifosi di condividere sulla pagina ufficiale della squadra "non solo le foto di cimeli, maglie, foto storiche, ma anche racconti testuali delle partite che non si possono dimenticare o dei campioni che hanno amato di più". Per partecipare basta condividere un post con l'hashtag su Facebook o Instagrama #111Bari e #happyBAday: i contributi testali saranno poi raccolti nel nuovo sito (non ancora online), in una sezione ad hoc.