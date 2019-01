Xylella: Procura Bari,sequestro non delegittima eradicazione

(ANSA) - BARI, 14 GEN - Il sequestro probatorio di un albero di ulivo infetto da Xylella a Monopoli è stato disposto dalla magistratura barese per consentire lo svolgimento di una consulenza tecnica "le cui operazioni sarà cura di questa Procura vengano effettuate in tempi e con modalità del tutto compatibili con il provvedimento di eradicazione disposto dal competente organo della Regione, la cui legittimità/liceità non è posta in discussione dal decreto di sequestro". Lo precisa la Procura di Bari.

"Il provvedimento, che ha ad oggetto un solo albero di ulivo ed è stato disposto in relazione ai reati di diffusione di malattie delle piante e pubblicazione o diffusione di notizie atte a turbare l'ordine pubblico - spiega in una nota l'ufficio inquirente - è in funzione esclusivamente probatoria connessa, tra l'altro, allo svolgimento di consulenza tecnica".