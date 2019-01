Nadia Toffa cittadina onoraria Taranto

(ANSA) - TARANTO, 14 GEN - "Sono io a ringraziare voi. Siete la mia forza". Lo ha detto Nadia Toffa, inviata e co-conduttrice delle Iene, durante la cerimonia in cui le è stata assegnata la cittadinanza onoraria di Taranto. "Questa città ripartirà dai quartieri più martoriati, Paolo VI, Tamburi, perchè - ha aggiunto - i tarantini sono forti, si sanno rialzare".

L'inviata delle Iene più volte si è occupata dell'Ilva e dell'emergenza ambientale e sanitaria della città ed è stata madrina della campagna di vendita delle magliette 'Ie Jesche Pacce Pe Te' per raccogliere fondi per l'oncologia pediatrica.

Il consiglio comunale ha deciso di tributare il riconoscimento a Nadia Toffa per "il grande impegno solidaristico ed altruistico e la fondamentale attività svolta a sostegno del reparto di pediatria oncologica dell'ospedale SS. Annunziata". E' stato il sindaco Rinaldo Melucci a consegnare la pergamena nel corso della cerimonia che si è svolta nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città.