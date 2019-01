Comunali Bari, M5s candida E. Pani

(ANSA) - BARI, 13 GEN - Il Movimento 5 Stelle ha scelto una musicista per contendere la prossima primavera la poltrona di sindaco di Bari all'uscente Antonio Decaro (Pd). Elisabetta Pani, 44 anni, pianista e docente del Conservatorio di Foggia, ha ottenuto ieri il via libera alla candidatura dallo staff nazionale tramite la piattaforma Rousseau. E' già stata candidata (ma non eletta) in Puglia con il Movimento alle regionali del 2015. E' figlia di un giornalista e critico d'arte, Egidio Pani, che è stato vicesindaco di Bari e assessore alla cultura nella giunta di centrodestra guidata da Simeone Di Cagno Abbrescia (Fi), e in precedenza era stato capo di gabinetto del Presidente della Regione Puglia, Salvatore Di Staso (centrodestra). La sua candidatura sarà presentata ufficialmente domani a Bari.