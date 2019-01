Tennis, da lunedì gli Australian open

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - I big del tennis subito in campo lunedì a Melbourne nella prima giornata degli Australian Open.

Sulla Rod Laver Arena a dare in via sarà Maria Sharapova, qui vincitrice nel 2008, contro la britannica Dart. Quindi Rafa Nadal affronterà l'australiano Duckworth. Poi Angelique Kerber, trionfatrice nel 2016, sfiderà la slovena Hercog. Nel serale spazio ai due campioni in carica, Caroline Wozniacki (contro la belga van Uytvank) e Roger Federer contro l'uzbeko Isomin. In campo anche lo scozzese Andy Murray (che ieri ha annunciato il ritiro) contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Lunedì prima giornata di gare anche per quattro tennisti azzurri: Matteo Berrettini (52) se la vedrà con il 20enne greco Stefanos Tsitsipas (15). Per Andreas Seppi (37) che partecipa agli Aus Open per la 14ma volta c'è il 29enne americano Steve Johnson (33). Thomas Fabbiano (100) affronterà l'australiano Jason Kubler (131). Infine Stefano Travaglia (139) troverà dall'altra parte della rete l'argentino Guido Andreozzi (80).