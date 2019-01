Si dimette assessore Agricoltura Puglia

(ANSA) - BARI, 11 GEN - L'assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo Di Gioia, si è dimesso dall'incarico, come aveva annunciato nei giorni scorsi, in polemica con il presidente della Regione, Michele Emiliano, che lo avrebbe "messo sullo sfondo e considerato parte del problema" nell'affrontare le vertenze del settore. Di Gioia aveva annunciato le dimissioni giorni fa in occasione delle proteste dei gilet arancioni a Bari, criticando le modalità con cui il governatore aveva affrontato la questione. La sua "esuberanza - ha detto in una lunga conferenza stampa - a volte gli impedisce di guardare il particolare e io sono il particolare che Emiliano ha trascurato".