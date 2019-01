Martina (Pd), in Puglia voterei Emiliano

(ANSA) - BARI, 11 GEN - "Si, assolutamente". Se fosse pugliese Maurizio Martina nel 2020 voterebbe Michele Emiliano presidente della Regione, ma "per me c'è futuro solo con un centrosinistra che accoglie anche esperienze civiche". Ha risposto così il candidato alla segreteria nazionale del Pd, rispondendo a margine dell'incontro nell'AncheCinema di Bari, alle domande sulle future elezioni regionali in Puglia del 2020 e, in particolare, se da pugliese voterebbe Michele Emiliano e come vede l'allargamento del governatore pugliese ad alcuni esponenti del centrodestra.

"Il mio modello di riferimento è Milano - ha detto Martina -.

Ho lavorato per la vittoria di Milano e so che cosa vuol dire fare un lavoro aperto dal centrosinistra che possa essere vincente e alternativo tanto alla destra quanto ai cinquestelle". (ANSA).