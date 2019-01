Comunali: Martina a Decaro, Bari è sfida nazionale

(ANSA) - BARI, 11 GEN - "Faccio un grandissimo in bocca al lupo a Decaro per la sfida che lo aspetta per Bari, che è una sfida nazionale a tutti gli effetti". Lo ha detto Maurizio Martina, candidato alla segreteria nazionale del Pd, presentando a Bari la sua candidatura in un incontro al quale ha partecipato anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che a maggio dovrà affrontare le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale.

"Hai fatto un lavoro straordinario in questi anni - ha detto Martina rivolgendosi a Decaro - diventando un riferimento per tanti, anche fuori da questa città. Qualsiasi cosa possiamo fare con te per questa battaglia ci saremo con lo spirito del fianco a fianco, che non è lo spirito del 'prima gli italiani', perché il 'fianco a fianco' esprime dal punto di vista valoriale un'idea diversa del rapporto tra le persone". (ANSA).