Aeroporti Puglia: 7,5 mln passeggeri

(ANSA) - BARI, 9 GEN - Il 2018 è stato per gli aeroporti pugliesi un anno record: complessivamente - riferisce una nota della Regione - su Bari e Brindisi i passeggeri in arrivo e partenza sono stati oltre 7,49 milioni con un incremento del 7,2% rispetto al 2017. Su base annua il traffico di linea, tra Bari e Brindisi, è cresciuto del 7,4%; ancor più netto l'incremento per la linea internazionale che, con 2,65 milioni di passeggeri, ha segnato un +18,2% rispetto al 2017. Record anche per Bari dove per la prima volta è stata superata la soglia dei 5milioni di passeggeri.

"Questi risultati - dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - premiano il grande lavoro che la Regione Puglia sta facendo nei settori della promozione turistica e dello sviluppo economico". "Il consuntivo testimonia l'eccellente lavoro svolto, in raccordo con la Regione, per sviluppare i collegamenti e migliorare la capacità attrattiva della Puglia e di tutta l'area sud est del Paese - ha detto il Presidente di AdP, Tiziano Onesti.