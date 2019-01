Grillo, trivelle costose e pericolose

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Le trivelle? Costose, pericolose e insostenibili". Così Grillo sul blog dove riporta un'analisi dettagliata dei costi delle energie fossili di Patty L'Abbate esperta di Green Economy. "Il programma del governo è in sintonia con il mainstream perciò confermo il NO alla ricerca di petrolio in sintonia con quanto detto dal Ministro Costa e da Di Maio" scrive l'esperta che annuncia: sono in atto 7 iter di rigetto per i permessi di ricerca nell'Adriatico e nel canale di Sicilia e 3 per la terraferma: Carisio, Tozzona, Masseria la Rocca. "Andremo avanti in questa direzione - aggiunge - vista l'insostenibilità ambientale ed economica di queste tecnologie".