Gilet arancioni: assessore Puglia,lascio

(ANSA) - BARI, 08 GEN - L'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, annuncia su Facebook le sue dimissioni "in considerazione del fatto che - scrive - come nelle sue prerogative il Presidente Emiliano ha avocato a sé la regia politica sulla materia agricola". Il governatore pugliese, però, commenta il post e respinge le dimissioni: "Sono ingiustificate - sottolinea Emiliano - e per questa ragione è mio dovere respingerle prima ancora che tu me le offra". La polemica social è nata ieri in tarda serata, dopo che Emiliano ha ricevuto alcuni del tremila 'Gilet arancioni' che in mattinata avevano manifestato nel capoluogo pugliese chiedendo il riconoscimento dello stato di calamità, risorse per l'agricoltura pugliese colpita da gelate e Xylella, e lo sblocco dei fondi del Psr. I manifestanti hanno poi incontrato Emiliano che ha deciso l'istituzione di un tavolo di coordinamento presso la Presidenza della Regione, già convocato per il 12 gennaio.