Comunali Bari, Fi sosterrà Di Rella

(ANSA) - BARI, 8 GEN - "I nostri sforzi sono tutti finalizzati alla costruzione della coalizione più forte possibile per vincere a Bari e poi alla Regione Puglia: per noi, Pasquale Di Rella è la figura migliore, ha dimostrato grandi capacità politiche e amministrative e ha compiuto un lavoro quotidiano di opposizione puntuale e seria ad Antonio Decaro.

Siamo convinti che con lui riconquisteremo la città di Bari". Lo ha dichiarato il commissario regionale di Fi, Mauro D'Attis, annunciando il sostegno di Fi a Pasquale Di Rella alle primarie del centrodestra. "Per amore della nostra città - ha affermato il coordinatore di Bari Città Metropolitana, Francesco Paolo Sisto - noi abbiamo chiesto di poter derogare ai principi del partito e affrontare queste primarie da protagonisti. Di Rella in questi due anni è stato un instancabile oppositore dell'amministrazione e, dunque, è a pieno titolo il candidato ideale per Forza Italia".