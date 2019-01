Centinaio, gelate in dl semplificazione

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Chiederemo di inserire oggi stesso il provvedimento sulle gelate degli ulivi in Puglia nel prossimo decreto semplificazioni". Lo ha detto il ministro Centinaio dal palco allestito dalla Coldiretti davanti al Mipaaft. "Cercheremo di riproporlo per l'ennesima volta - ha precisato - La Puglia è stata la prima regione italiana che ho visitato da ministro, quindi nessuno può dire che il ministro non abbia attenzioni nei confronti di questa Regione". Sul fronte delle calamità naturali, ha detto, "lavoreremo e cercheremo di collaborare insieme ai colleghi ministri e a tutto il governo per cercare di inserire più fondi al Fondo di solidarietà nazionale. Sappiamo benissimo che le risorse sono limitate e di conseguenza l'obiettivo è dare ristoro e aiutare il più possibile". "Per quanto riguarda il decreto Xylella, credo sia una questione di ore o di pochi giorni. Siamo in dirittura di arrivo, ci sarà una parte che entrerà nel decreto semplificazioni e stiamo lavorando per farla entrare il più velocemente possibile".