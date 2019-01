Secchi d'acqua su aereo, indaga l'Enac

(ANSA) - BARI, 6 GEN - Il video nel quale sono ripresi operatori aeroportuali impegnati nel trasporto di secchi di acqua calda che vengono poi gettati sull'ala di un aereo Ryanair in transito sull'aeroporto di Brindisi, non è altro che l'esecuzione del de-icing, procedura standard (SAE International) in vigore che consente - con temperature al suolo maggiori o uguali a 0°C - l'utilizzo di acqua calda a 60°C. Lo precisa in una nota Aeroporto di Puglia. Il video è stato registrato il 4 gennaio scorso durante l'ondata di maltempo che ha colpito la Puglia con nevicate anche lungo la costa.

Per l'Enac, invece, la procedura antighiaccio è stata "eseguita manualmente e con modalità inadeguate". Per questo l'ente che garantisce la sicurezza aerea ha aperto un fascicolo e ha inviato gli ispettori nello scalo brindisino.