Befana: Zalone saluta bimbi ospedaletto

(ANSA) - BARI, 6 GEN - Festa della Befana all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, organizzata dall'associazione Impegno 95 in collaborazione con i commercianti baresi e associazioni di volontariato.

Tante risate con Checco Zalone che ha salutato in collegamento telefonico i bambini dicendo che la neve lo aveva bloccato e promettendo la sua presenza per il prossimo anno. A chi gli chiedeva quando uscirà il suo nuovo film ha risposto "a fine anno". Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha ringraziato "le associazioni di volontariato che fanno tanto per la nostra comunità" mentre volontari travestiti da befana e da supereroi hanno distribuito le calze nei reparti. (ANSA).