Maltempo:Puglia;neve su alcune strade,ma situazione migliora

(ANSA) - BARI, 5 GEN - E' in via di generale miglioramento dal punto di vista meteorologico la situazione in Puglia. Lo fa sapere la Protezione civile pugliese. Le strade nel Barese e nella zona delle Murge tarantine restano ancora innevate ma percorribili con catene e gomme termiche, nel Salento le strade sono in gran parte con il manto nevoso in via di scioglimento per l'innalzarsi delle temperature. Sono possibili ancora piccole nevicate nelle zone più alte della Puglia.

Risolta la situazione dei mezzi pesanti nella zona di Gioia del Colle (Ba), sulla statale 100, che ieri sera avevano bloccato dei pullman dove essere usciti dalla corsia di marcia a causa del ghiaccio. Anche i treni bloccati tra Foggia, Bovino e Orsara (un Frecciargento e due intercity) sono ripartiti intorno all'una del mattino. Si raccomanda la prudenza per i tratti ancora gelati sulle strade.

"Stiamo affrontando queste giornate di intense nevicate - dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - con una grande collaborazione di tutte le componenti del sistema della Protezione civile, le notizie di oggi sono abbastanza positive nel senso che dal punto di vista meteorologico la situazione è in miglioramento. Tutte le principali situazioni di crisi che si erano create ieri con il blocco di alcuni treni e di alcune strade sono state risolte". "L'esperienza del 2017 è stata molto utile nonostante le nevicate siano state intensissime anche questa volta. Ci sono ancora previsioni di qualche nevicata isolata, ma in via generale dobbiamo mantenere - conclude Emiliano - la stessa prudenza che abbiamo avuto in questo periodo: usare i mezzi gommati solo se necessario e, nel caso, essere provvisti di catene o gomme termiche". (ANSA).