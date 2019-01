Maltempo: mare in burrasca, ancora stop Termoli-Tremiti

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 5 GEN - Il mare in burrasca impedisce il collegamento via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). La motonave 'Isola di Capraia' è rimasta anche oggi in porto rinforzando gli ormeggi. La Capitaneria di porto ha emesso un nuovo avviso di burrasca valido fino alla serata che prevede vento da nord-est a forza 7 e mare mosso. In mattinata una lieve nevicata è arrivata anche nei paesi vicini al litorale: Guglionesi (Campobasso), San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) e paesi limitrofi. (ANSA).