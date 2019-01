Basket: Serie A, Brindisi-Avellino 68-70

(ANSA) - BRINDISI, 5 GEN - E' un tiro da tre fallito da Banks, sulla sirena, a far sfumare per Brindisi ogni speranza al termine di una gara equilibrata e combattuta vinta alla fine da Avellino (68-70). In avvio di gara i padroni di casa soffrono e subiscono uno svantaggio di sette punti in tre minuti (2-9 al 3'). Al 5' il vantaggio degli ospiti aumenta 4-12, ma la New Basket cresce fino a chiudere il primo quarto sotto di un punto (15-16). Nel secondo quarto arriva il sorpasso di Brindisi (17-16), e un nuovo affondo di Avellino (21-26). Al 16' Zanelli infila un tiro da tre e realizza il canestro supplementare, ci pensano poi Banks e Brown a fare il resto. All'intervallo lungo i pugliesi sono avanti di tre (39-36). Continua colpo su colpo il terzo quarto che si conclude in perfetta parità (53-53).

Nell'ultimo periodo a salire in cattedra per la squadra campana è Green che realizza ben 13 punti. Al 34' è ancora parità (62-62). Il match si decide all'ultimo secondo: i due punti vanno ad Avellino.