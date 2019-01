Maltempo:strade ghiacciate nel Barese,albero cade su giostre

(ANSA) - BARI, 04 GEN - Neve, ghiaccio e vento freddo hanno creato disagi alla circolazione su alcune strade del Barese e la scorsa notte, nel capoluogo le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di un albero su una delle giostrine di piazza Diaz sul Lungomare. Come da ordinanza prefettizia, a causa delle nevicate delle scorse ore, rimane interdetto il traffico su statali e provinciali ai mezzi pesanti (ma non ai bus che per il momento possono ancora circolare con dotazioni antineve idonee).

Ghiaccio è presente sulle statali 96 e 99 tra Altamura e Matera. Sono giacciate la provinciale tra Ruvo, Corato e Bisceglie e quella che collega Noci a Monopoli anche nei tratti che attraversano Castellana Grotte e Conversano. Sulla Grumo-Toritto, dove è in corso una nevicata, sono pronti i mezzi spazzaneve per ridurre eventuali disagi agli automobilisti.

Ghiaccio è presente anche sulla provinciale Castellana-Rutigliano, mentre disagi vengono segnalati tra Bitonto e Corato. Percorribili con cautela, essendo la situazione in continua evoluzione, la state 100 per Taranto. L'appello della Prefettura agli automobilisti è quello di ridurre quanto più possibile gli spostamenti rammentando loro l'obbligo di transito con catene a bordo.(ANSA).