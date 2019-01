Maltempo: Vento e neve a Barletta, salvato senzatetto

(ANSA) - BARLETTA, 4 GEN - Nevica a bassa quota e sulla costa nel territorio della provincia di Barletta - Andria - Trani e le raffiche di vento continuano a battere il territorio e a Barletta hanno causato la caduta di tre grossi pini nei pressi del castello. I tronchi spezzandosi hanno danneggiato anche le auto in sosta. Non ci sono feriti. Gli operatori della Bar.s.a.

stanno lavorando per rimuovere gli alberi e ripristinare i marciapiedi.

Una persona priva di conoscenza,un senzatetto, stamani è stata invece soccorsa dai volontari dell'unità di strada della Caritas nei pressi del nosocomio barlettano, era in ipotermia.

Sono intervenuti gli operatori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale dove è ancora ricoverato. Sempre dalla Caritas ricordano che sia la mensa di via Barberini sia il dormitorio di via Manfredi garantiscono accoglienza a chiunque ne avesse bisogno.(ANSA).