Maltempo: Emiliano, usare auto solo se necessario

(ANSA) - BARI, 4 GEN - "La sala operativa regionale e il Centro funzionale regionale della Protezione Civile sono attivi h24, stanno supportando il territorio in contatto continuo con le prefetture e le istituzioni, gli enti locali e le associazioni di volontariato. Qualche consiglio a chi deve viaggiare: mettetevi in auto solo se è necessario, dotati di catene o gomme termiche. Ovviamente moderare la velocità, mantenere le distanze di sicurezza e fare attenzione soprattutto alla formazione di ghiaccio". Lo dice il presidente della Regione, Puglia Michele Emiliano, che sta monitorando costantemente l'evolversi dell'allerta Meteo. Il Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia - è detto in una nota - è in continuo contatto con la Protezione civile regionale.

"Si stanno verificando precipitazioni nevose su buona parte della Puglia centro-meridionale - spiega Tiziana Bisantino, Responsabile centro funzionale regionale Protezione civile - i territori principalmente interessati sono l'entroterra barese e il Salento con accumuli stimati di circa 10- 15 centimetri.

Abbiamo qualche criticità sulla viabilità, in particolare sulla statale 96 per Altamura, e qualche criticità anche sulla viabilità salentina, al momento sono interrotte anche le comunicazioni ferroviarie con la stazione di Lecce. Abbiamo altre criticità dovute alla mancanza di corrente nella zona di Santeramo. La previsione è ancora di nevicate per tutta la giornata sino a stasera. Fra poche ore aggiorneremo le valutazioni, comunque siamo in codice giallo sia per vento che per neve".

La Protezione civile ha rifornito alcune sedi regionali di dotazioni di sale e le associazioni di volontariato insieme ai Comuni si stanno attrezzando per la salatura dei punti critici sottopassi ponti e in prossimità degli uffici pubblici. La struttura è inoltre in contatto con le aziende fornitrici di energia elettrica per il ripristino dell'elettricità alle famiglie isolate nelle campagne. In provincia di Lecce le associazioni di volontariato coordinate dalla sala operativa stanno fornendo supporto al 118 della Asl per il trasporto dei malati cronici verso gli ospedali. L'allerta gialla per neve è stata estesa a partire dalla sera di oggi, 4 gennaio, e per le successive 24 ore su tutto il territorio regionale.(ANSA).