Maltempo: disagi in aeroporti Puglia, alcuni voli dirottati

(ANSA) - BARI, 4 GEN - Lievi disagi, dovuti all'emergenza neve, si sono verificati nel traffico aereo questa mattina negli aeroporti pugliesi. L'aeroporto di Brindisi è regolarmente aperto, ma cinque sono stati i voli in arrivo dirottati e di conseguenza due altri voli non sono partiti. Sono stati dirottati in altri aeroporti i voli provenienti da Bologna, Bergamo, Londra, Memmingen e Roma. Le decisioni vengono assunte caso per caso, sulla base delle contingenti condizioni di visibilità. Pochi problemi a Bari, dove si sono registrati solo lievi ritardi dovuti alla richiesta di "de-icing", ossia rimozione ghiaccio e neve, dei velivoli.(ANSA).