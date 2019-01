Maltempo: Puglia; nuova allerta gialla per vento e neve

(ANSA) - BARI, 03 GEN - Nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche per vento e neve su tutta la Puglia, dal Foggiano al Salento. A darne notizia è la Prefettura di Bari che ha diramato un nuovo avviso di allerta gialla a partire dalle 20 di oggi e per le successive 24 ore. Si prevedono possibili nevicate a tutte le quote con apporti al suolo da deboli e moderati, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali e mareggiate lungo le coste esposte.

Già da questa mattina sono al lavoro i mezzi spargisale su molte strade della Murgia barese e del foggiano e su alcune tratte è stata interrottala la circolazione degli autobus.

(ANSA).