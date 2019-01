Maltempo: divieto circolazione tir nel barese, ridotti treni

(ANSA) - BARI, 03 GEN - Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, è stato disposto dalla Prefettura di Bari su tutte le strade dell'area metropolitana barese, eccetto la rete autostradale. Il provvedimento di divieto, già emanato ieri e poi revocato per il miglioramento delle previsioni meteo, si è reso oggi nuovamente necessario in ragione di un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche con vento forte e neve previsti a partire da questa sera. Il divieto scatta alle ore 19 di oggi fino a cessate esigenze.

Per via del maltempo e di possibili accumuli di neve, domani e sabato saranno ridotti anche alcuni servizi ferroviari. Lo comunicano le Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie dello Stato.

Queste ultime assicurano il 70% dei servizi regionali garantiti.

Le linee pugliesi interessate dall'emergenza sono Foggia-Potenza, Foggia-Termoli, Foggia-Bari-Lecce e Bari-Taranto.(ANSA).