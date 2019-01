Comune Bari finanzia e premia ciclisti

(ANSA) - BARI, 3 GEN - Il Comune Bari ha deciso di incentivare concretamente l'uso dalla bicicletta in città, sostenendo finanziariamente (con 150 euro per bici tradizionali e 250 per quelle elettriche) l'acquisto delle due ruote e prevedendo un bonus che può arrivare a 100 euro in quattro mesi per chi pedala sul percorso casa-lavoro. Per i più bravi che percorreranno il maggior numero di chilometri è previsto anche un extrabonus di 50 euro se usano la bici tradizionale e di 100 se usano quella elettrica.

"Il nuovo anno si apre con un regalo per tutti i baresi gli amanti della bicicletta". Ha scritto il sindaco Decaro su Facebook. Si tratta di un intervento finanziato nell'ambito del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro cofinanziato dal ministero dell'Ambiente. "Obiettivo del 2019 - conclude Decaro - raddoppiare il numero delle biciclette presenti in città! Pedalare".