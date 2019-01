Ruba Gesù bambino da Presepe in piazza

(ANSA) - LECCE, 1 GEN - E' stato 'rapito' e riportato nella sua culla in nemmeno 24 ore il Gesù bambino del Presepe artistico allestito in piazza Duomo a Lecce. Nella prima mattinata, alle 5.40, le telecamere di sorveglianza della Piazza hanno ripreso un uomo a volto scoperto dirigersi verso il presepe artistico, entrare nel recinto e uscirne con la statuetta del bambinello tra le braccia. Quando ci si è accorti del furto, la polizia locale si è messa subito al lavoro per individuare il responsabile e dal Comune è stato lanciato un appello perché restituisse la statuetta che nel frattempo, comunque, era stata sostituita. Nel primo pomeriggio è arrivata la svolta. Il ladro, forse temendo di essere rintracciato grazie alla videosorveglianza, ha restituito la statuetta ad un parroco di un'altra chiesa. Il bambinello è stato quindi riportato dal vescovo, mons.Seccia, che l'ha ricollocata nella grotta.