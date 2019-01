Capodanno: pienone in piazza a Bari

(ANSA) - BARI, 1 GEN - Pienone in piazza libertà a Bari per il concertone che ha accompagnato l'arrivo del nuovo anno. Almeno diecimila persone hanno seguito lo spettacolo da sotto il palco, molte di più dai maxi schermi lungo Corso Vittorio Emanuele. Sedici artisti, tra cui Ron, Annalisa, Ermal Meta, Luca Carboni, Elodie, Riccardo Fogli, Rovazzi, Fabrizio Moro e Roby Facchinetti si sono succeduti sul palco di 46 metri cui faceva da sfondo la facciata ottocentesca del Teatro Piccinni, riaperto per l'occasione dopo un lungo restauro e che è stato utilizzato come back stage. Lo show, presentato da Federica Panicucci, è stato trasmesso in diretta tv su Canale 5, sulle radio Mediaset, Radionorba e Radionorba Tv. A festeggiare l'arrivo del 2019 con i cittadini sul palco è salito anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro. Lo spettacolo si è concluso alle 2. Successivamente la folla è defluita in tutta tranquillità dalla piazza.