Emiliano scrive a Conte su Capitanata

(ANSA) - BARI, 31 DIC - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha inviato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte una lettera in cui, facendo seguito all'incontro del 27 dicembre scorso nella Prefettura di Foggia sulla costituzione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis) per la Capitanata, chiede che venga costituito un "Nucleo Tecnico di Valutazione, con la presenza della Regione al suo interno". Secondo Emiliano, questo organismo è "la sede più appropriata per fare una verifica tecnica congiunta di tutte le progettualità del territorio che verranno sottoposte all'attenzione ed eventuale approvazione del Tavolo Interistituzionale che presiede all'attuazione del CIS". Emiliano conferma "la piena e leale collaborazione della Regione alla predisposizione del CIS della Capitanata" e sottolinea di avere sensibilizzato "negli ultimi mesi i Comuni e gli operatori privati presenti sul territorio alla presentazione di progetti cantierabili di grande rilievo per le prospettive di sviluppo locali".