Calcio Bari, ripresi gli allenamenti

(ANSA) - BARI, 31 DIC - Stamattina il Bari ha ripreso la preparazione in vista della gara di domenica prossima con il Messina al San Nicola: il programma ha previsto per il gruppo una attivazione in palestra e lavoro atletico sul campo, anche con una breve spruzzata di grandine.

Una partenza sul mercato: il terzino under Gioria è rientrato al Gozzano da cui veniva in prestito e non fa più parte della rosa del Bari. La squadra si allenerà anche domani pomeriggio all'antistadio..