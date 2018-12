Capodanno:a Bari anche Rovazzi e Carboni

(ANSA) - BARI, 30 DIC - Sedici artisti su un palco di 46 metri daranno il benvenuto al 2019 domani sera in piazza Libertà a Bari dove sono attese più di 100mila persone. E' tutto pronto per il concerto di Capodanno, promosso da RadioMediaset in partnership con Radionorba, che andrà in onda in diretta su Canale 5 e anche sulle radio Mediaset, su Radionorba e Radionorba Tv. Lo show, che comincerà alle 21, sarà presentato da Federica Panicucci. Benji & Fede, Elettra Miura Lamborghini e Annalisa, tra i cantanti che si esibiranno domani, hanno oggi partecipato alla conferenza stampa di presentazione della serata. Sono intervenuti il sindaco di Bari, Antonio Decaro, l'amministratore delegato di RadioMediaset, Paolo Salvaderi, e il presidente di Radionorba, Marco Montrone.

"Sarà una festa pazzesca, non vedo l'ora che sia domani anche perché il pubblico pugliese è noto per essere tra i più calorosi", ha detto Annalisa. Mentre Elettra Lamborghini, "emozionatissima", ha annunciato "ritmi latini". Per Benji & Fede, invece, "è sempre un piacere tornare in Puglia dove abbiamo tanti amici". Allo show parteciperanno anche Luca Carboni, Elodie, Riccardo Fogli, Rovazzi e Fabrizio Moro. E ancora Roby Facchinetti, Irama, Junior Cally, Ermal Meta, Guè Pequeno, Ron, e Tiromancino. "Siamo felici che Bari ospiti di nuovo un Capodanno importante", ha commentato Decaro. Per l'occasione sarà riaperto anche il teatro Piccinni dove è stato allestito il backstage per gli artisti, alle spalle del palco definito dagli organizzatori il "più grande d'Italia". Per garantire una festa in sicurezza, oltre alle limitazioni al traffico e all'uso di un drone che sorvolerà la piazza del concerto, a partire dalle 13 di domani e fino alle 5 dell'1 gennaio 2019 nelle strade del centro non si potranno vendere per asporto né portare bevande in bottiglia e contenitori in vetro, lattine di alluminio, bottiglie di plastica con tappo. Vietati anche gli spray urticanti.(ANSA).