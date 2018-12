A Potenza un flash mob per la Gazzetta

(ANSA) - POTENZA, 29 DIC - In difesa "di un presidio storico per l'informazione della Basilicata e della Puglia", un centinaio di persone - tra le quali uno dei campioni del mondo del 1982, il materano Franco Selvaggi - ha partecipato al flash mob organizzato in piazza Mario Pagano, nel centro storico di Potenza, davanti all'ingresso della sede della "Gazzetta del Mezzogiorno", per sensibilizzare cittadini e lettori sulla vicenda che riguarda la testata giornalistica.