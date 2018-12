Gazzetta Mezzogiorno: incontro Regione

(ANSA) - BARI, 28 DIC - "Oggi sono un po' più ottimista, abbiamo fatto un passo decisivo perché abbiamo cominciato a parlare di un piano di salvataggio". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al termine della prima riunione della task force regionale per le crisi aziendali convocata per la vicenda della Gazzetta del Mezzogiorno, le cui quote sono sottoposte a confisca nell'ambito di una indagine antimafia della Procura di Catania. L'attuale amministrazione giudiziaria, a causa di debiti pregressi, ha chiesto il taglio del costo del lavoro del 50% (attualmente sono assunti 144 lavoratori tra giornalisti e poligrafici).

All'incontro erano presenti tra gli altri, oltre a Emiliano, i commissari straordinari della Gazzetta, il direttore generale di Edisud, Franco Capparelli, le Rsu, il Cdr, la Fnsi, con il segretario nazionale Raffaele Lorusso, le rappresentanze sindacali, gli assessori Borracino e Caroli, il consigliere regionale Marmo e la senatrice Messina. Prossimo incontro il 22 gennaio.