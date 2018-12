Comunali: C.destra alle primarie il 17/2

(ANSA) - BARI, 28 DIC - Si terranno il 17 febbraio 2019 le primarie del centrodestra per la scelta dei candidati alla carica di sindaco nei Comuni pugliesi che andranno al voto il prossimo anno, a cominciare da Bari e Foggia. Il 15 gennaio è la data fissata per la sottoscrizione della "carta dei valori" ed entro il 19 gennaio si potranno presentare le candidature, che dovranno essere sostenute da un numero di firme tra 350 e 700.

Potranno votare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni dove si andrà al voto, senza versare alcun contributo economico. A Bari potrebbe esserci un seggio unico in Fiera del Levante aperto dalle 8 alle 21.

Il regolamento delle primarie del centrodestra, redatto dai parlamentari Nuccio Altieri, Marcello Gemmato e Antonio Distaso, è stato presentato oggi nel Fortino di Bari dai tre coordinatori e consiglieri regionali Andrea Caroppo della Lega, Erio Congedo di Fratelli d'Italia e Francesco Ventola di Direzione Italia.